Мария Вадеева: «В этом году выставлю свою кандидатуру на драфт WNBA»

19-летняя российская баскетболистка Мария Вадеева проводит выдающийся сезон. В августе 2017 года центровая национальной сборной стала самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира (U-19), сделав дабл-дабл (26 очков + 18 подборов) в решающем победном матче с командой США. В квалификации Евробаскета-2019 она стала единоличным лидером сборной по набранным очкам (15,3 в среднем за игру) и подборам (8,5).

Сейчас Мария блестяще выступает в Евролиге и российской премьер-лиге, закрепившись в стартовой пятерке курского «Динамо». В интервью «Известиям» спортсменка рассказала о популярности женского баскетбола в Курске, противостоянии с УГМК, взаимоотношениях с Олафом Ланге, таланте Луки Дончича и решении выставить свою кандидатуру на драфт женской NBA (WNBA).

— Ваш клуб второй раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Тяжело будет защитить титул?

— Защищать победу всегда сложнее. Но если нам два раза подряд удастся выиграть Евролигу, мы войдем в историю. В клубе все понимают это и постараются сделать всё возможное для итоговой победы. Сейчас наша задача — подготовиться к предстоящим играм, изучить всех соперников.

— В полуфинале вас ждет встреча с вашим самым принципиальным противником — УГМК. На ваш взгляд, команда из Екатеринбурга стала слабее после ухода ее многолетнего лидера Дайаны Таурази?

— Майа Мур достойно заменила Дайану Таурази, поэтому мне кажется, что УГМК точно не стал слабее. Можно сказать, что нас ждет очень трудный матч, но он будет очень интересен для баскетбольных болельщиков. Наше противостояние уже стало классикой не только российского, но и европейского баскетбола.

— Вам придется противостоять Наталье Виеру и американкам Эмме Меессеман и Бриттни Грайнер. Против кого из них играть сложнее всего?

— Тяжелее всего играть против Бриттни Грайнер. Она гораздо выше меня (рост Грайнер — 206 см, Вадеевой — 194 см. — «Известия»). Американка отлично подготовлена физически, с ней очень тяжело играть в посте. Но я работаю над собой, пытаюсь изучить все слабые стороны своих соперниц.

— Вы дружите с форвардом УГМК и сборной России Раисой Мусиной. Как думаете, почему она получает так мало игрового времени в Евролиге — в среднем 8 минут?

— Каждый игрок хочет проводить как можно больше времени на площадке, но я уверена, что у нее всё впереди. Она очень много тренируется, практически без выходных, стремится совершенствоваться каждый день. Тренер обязательно заметит эти старания, и с каждым разом время Мусиной будет увеличиваться. Все понимают, что она — игрок экстра-класса.

— Ваш экс-наставник Анна Архипова фон Калманович заявила, что вы с Раисой Мусиной рано уехали в большие клубы, где из-за большого количества легионеров будет непросто реализовать свой талант. Не обиделись на эти слова?

— Нет. В любом случае, я уверена, что Анна Валерьевна желает нам только самого лучшего и гордится нами. Она очень требовательный человек и всегда хочет, чтобы мы показывали свои самые лучшие качества.

— В Курске есть разделение на российских игроков и легионеров? С кем чаще всего общаетесь в команде?

— Такого разделения нет. Все общаются друг с другом. Мы часто ходим всей командой в кафе или в кино. Больше всего я общаюсь с Ксенией Левченко и Соней Петрович.

— В команде много англоговорящих игроков, а в тренерском штабе — три испанских специалиста. Нет ли языкового барьера?

— Действительно, когда я пришла в команду, то из-за языкового барьера в первое время было непросто, но я быстро освоилась. Язык баскетбола — един. Уже через пару месяцев я прекрасно понимала все требования тренера, когда он говорил на английском или испанском.

— В декабре вы выиграли Кубок России. На ваш взгляд, правильно, что в этом турнире могут выступать только российские игроки, или стоит допустить иностранцев, чтобы придать соревнованиям статусность?

— Я считаю, стоит оставить всё как есть. Такой формат дает российским игрокам возможность показать свой уровень, проявить лидерские качества и обрести уверенность в своих силах.

— Довольны ли вы посещаемостью игр женских баскетбольных команд в Курске?

— Да, в Курске почти всегда полный зал. Болельщики нас активно поддерживают, за что хочется сказать им большое спасибо.

— Вас часто узнают на улицах?

— Да, довольно часто. Подходят, просят сфотографироваться.

— Не тяготит такое внимание?

— Вовсе нет. Я не считаю себя знаменитостью. Я открытый человек, который всегда с радостью общается со своими поклонниками.

— Сборная России одержала победы в четырех матчах квалификации Евробаскета-2019. Как изменилась атмосфера в команде с приходом немецкого тренера Олафа Ланге?

— Когда он пришел в команду, мне было некомфортно, ведь у сборной всегда был русский тренер. Я не всегда понимала, чего Ланге от нас хочет, какая у него философия игры. Это было на ноябрьских сборах, но постепенно мы притерлись к друг другу. Если посмотреть наши игры с Венгрией и Албанией в этом году, то невооруженным взглядом видно, что мы заметно прибавили.

— Анна Петракова, против которой вы играли еще в прошлом сезоне, стала помощницей Олафа Ланге. Воспринимаете её как тренера или больше как партнера по команде?

— Здорово, когда в команда есть тренер, который совсем недавно играл с тобой рядом на площадке. Анна выступает в роли связующего звена между тренерским штабом и игроками. Если что-то упустил, к ней всегда можно подойти за разъяснениями, не стесняясь, спросить совета по любому вопросу. Она — как второй капитан в команде.

— Удалось посмотреть фильм «Движение вверх»? Какие впечатления?

— Классно сделали фильм, душевно, много баскетбола. Когда смотрела эту картину, конечно, знала исход финала Игр-1972, но при этом сильно нервничала, а в конце и вовсе расплакалась. Более того, после просмотра еще больше захотелось выиграть Олимпийские игры.

— В ближайшее время это реально?

— Да, я верю в сборную России.

— Ваш успех на чемпионате мира (U-19) в Италии стал одной из главных побед российского спорта в 2017 году. Часто её вспоминаете?

— Только если случайно вижу видео в социальных сетях. Это приятные воспоминания, и пока это самая значимая победа в моей жизни. Теперь я очень рассчитываю на победу в сборной — уже на взрослом уровне.

— Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай, произошедший в Удине?

— Девочки обычно бурно празднуют победу, но после финала с США мы пришли на ужин и молчали. Вообще не разговаривали 5–7 минут, настолько были истощены.

— Следите за мужским баскетболом — Евролигой или NBA?

— Больше за Евролигой. Если играет ЦСКА или «Химки», всегда с удовольствием посмотрю трансляцию по телевизору.

— А есть любимый игрок?

— Лука Дончич. В 19 лет этот парень стал лидером «Реала», не стесняется брать на себя инициативу и уже получает право на решающие броски. Думаю, его ждет большое будущее в NBA.

— Планируете попробовать свои силы в WNBA?

— В этом году выставлю свою кандидатуру на драфт. Пока не знаю деталей, но первые новости должны появиться уже в апреле.

Справка «Известий» На драфт WNBA могут выставить свои кандидатуры все игроки любого возраста и гражданства при условии, что они не были выбраны ранее. Игроки, выставленные на драфт, в дальнейшем имеют право в межсезонье играть вне WNBA. Драфт WNBA 2018 года состоится 12 апреля в Нью-Йорке. Шансы Марии Вадеевой на попадание в топ-5 оцениваются экспертами как очень высокие.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter