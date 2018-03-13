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В Удмуртии создадут фонд для поддержки стартапов

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Венчурный фонд планируется создать в Удмуртии, власти республики планируют работу совместно с частными инвесторами.

Планами на создание венчурного фонда поделился первый вице-премьер республики Александр Свинин. Венчурный фонд будет направлен на поддержку стартапов, пишет ИА «Сусанин». Инвесторы помогут в поиске компаний-новичков, которым нужны первичные финансовые вложения.

Помимо венчурного фонда, власти Удмуртии планируют запустить технопарк IT-направления.

Как сообщал портал iz.ru, правительство готово предоставить льготы инвесторам в виде вычетов по НДФЛ за вложения в стартапы. 

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