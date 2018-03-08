Основатель Uber объявил о создании инвестфонда

Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о создании инвестиционного фонда «10100». Об этом он сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В работу фонда будет входить создание рабочих мест, инвестиции в недвижимость, а также «10100» будет заниматься инновационными проектами в Китае и Индии.

В середине июня 2017 года Каланик направил сотрудникам компании письмо, в котором объявил о том, что он уходит в отпуск на неопределенный срок. 20 июня акционеры Uber в письменной форме потребовали от Каланика покинуть место гендиректора компании.