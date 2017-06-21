Основатель онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик покинул свой пост генерального директора компании.

По данным The New York Times, к такому шагу Каланика подтолкнули акционеры Uber, которые 20 июня направили ему письмо с требованием освободить кресло управляющего компании.

«Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный момент для меня я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт», — говорится в заявлении основателя компании.

Напомним, на прошлой неделе Каланик в письме сотрудникам компании объявил, что он уходит в отпуск на неопределенный срок в связи с трагическими событиями в его жизни — 28 мая его мать погибла при крушении лодки на водохранилище Пайн Флет Лейк в Калифорнии.