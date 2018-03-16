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Интернет-торговцы взялись за рецепты

Правительство рассматривает вопрос продажи лекарств в сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В аппарате вице-премьера Ольги Голодец рассматривают вопрос о свободной продаже в интернете рецептурных препаратов — письмо с таким предложением направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). «Известия» ознакомились с документом. Интернет-торговцы претендуют на рынок рецептурных средств, который по итогам 2017 года оценивается экспертами в 720 млрд рублей. 

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В России продажи лекарств в интернете запрещены, но правительство намерено смягчить требования и разрешить реализацию в сети безрецептурных препаратов — соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» находятся в Госдуме и уже прошли первое чтение. При этом торговля рецептурными средствами по-прежнему останется под запретом.  

Между тем в Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что этого недостаточно — ограничение на онлайн-продажи рецептурных средств также должны быть сняты. В письме к вице-премьеру Ольге Голодец исполнительный директор АКИТ Артем Соколов отмечает, что как правило, к интернету граждане прибегают именно в поиске рецептурных  препаратов. В Ассоциации подчеркивают, что база для будущего контроля за продажами рецептурных средств в интернете уже создана. Так, в настоящее время в ряде субъектов уже функционируют электронные рецепты: к поликлинике прикрепляются аптеки, и во всех организациях образуется единая система учета. Это позволяет врачам выписывать рецепты, которые аптеки «видят» у себя. «Очевидно, что контроль за обращением безрецептурных и рецептурных лекарственных препаратов в электронном виде может осуществляться значительно точнее и оперативнее, чем в бумажном», — считают в АКИТ.

Кроме того, с начала 2017 года стало обязательным использование в интернете онлайн-касс, что создало в России новый порядок фискализации операций в сети. В результате вся дистанционно продаваемая продукция стала подконтрольной. Более того с 1 января 2020 года все лекарственные препараты в обязательном порядке будут маркироваться, то есть в стране  будет реализована информационная система отслеживания препаратов от производителя до прилавка. 

В этой связи АКИТ предлагает правительству рассмотреть вопрос легализации дистанционной продажи рецептурных препаратов с 1 января 2020 года. При этом у покупающего подобные лекарства в сети обязательно должен быть электронный рецепт.

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В аппарате вице-премьера Ольги Голодец «Известиям» сказали, что письмо ассоциации будет рассмотрено в установленном порядке. В Минздраве на запрос не ответили. В Минпромторге отметили, что возможность реализации препаратов через интернет позволит удовлетворить существующий спрос населения на приобретение лекарств и увеличит обеспеченность граждан медикаментами в труднодоступных местах. Вместе с тем должен осуществляться контроль за соблюдением особых правил перевозки и хранением препаратов, отметили в ведомстве.

По оценкам НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, в 2017 году рынок лекарственных препаратов в России составил 1,2 трлн рублей, из которых 60% приходится на рецептурные препараты. Таким образом, представители интернет-торговли намерены получить доступ к рынку объемом в 720 млрд рублей. 

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента  Давид Мелик-Гусейнов уверен, что реализация рецептурных препаратов в интернете может быть актуальной лишь для крупных городов, средний чек в которых при покупке лекарств достигает 500 рублей. Тогда их продажа может быть экономически обоснованной, отметил эксперт.

Сопредседатель Российского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что мнение медицинского сообщества разделилось относительно продажи в интернете рецептурных лекарств списка А — сильнодействующих и ядовитых. С одной стороны есть опасения по поводу злоупотребления данными препаратами. С другой — понимание, что и обезболивающие лекарства также должны быть доступны гражданам в сети при высоком уровне контроля. Это может быть реализовано, если подобные препараты станут предлагаться онлайн-аптеками с лицензиями, а доставлять товары  будет провизор, а не обычный курьер.

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