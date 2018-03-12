В Минобороны опровергли слухи о несуществующем российском оружии

Все системы вооружений, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта, находятся в разной степени готовности. Информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Комментарии, как вы знаете, идут различные, вплоть до того, что это всё фантастика, этого не может быть, или, напротив, другие крайности: президент России открыл очередную страницу гонки вооружений… Но всё это не так», — сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Дополнительно он отметил, что эти системы находятся в разной степени готовности.

1 марта в послании Федеральному собранию российский президент объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Путин рассказал о ракетном комплексе «Кинжал», баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.

Глава государства пояснил, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но будет отвечать на нарушение Вашингтоном Договора по противоракетной обороне (ПРО).