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В Минобороны опровергли слухи о несуществующем российском оружии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все системы вооружений, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта, находятся в разной степени готовности. Информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

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«Комментарии, как вы знаете, идут различные, вплоть до того, что это всё фантастика, этого не может быть, или, напротив, другие крайности: президент России открыл очередную страницу гонки вооружений… Но всё это не так», — сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Дополнительно он отметил, что эти системы находятся в разной степени готовности.

1 марта в послании Федеральному собранию российский президент объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Путин рассказал о ракетном комплексе «Кинжал», баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.

Глава государства пояснил, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но будет отвечать на нарушение Вашингтоном Договора по противоракетной обороне (ПРО).

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