Замминистра обороны России рассказал о стремлении США расколоть Сирию

США стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить целостность страны. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны», — сказал замминистра в интервью газете «Красная звезда».

По словам Фомина, «подконтрольные США силы кооперируются» с боевиками международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, запрещена в РФ). Он отметил, что Вашингтон поощряет сепаратистски настроенные национальные меньшинства.