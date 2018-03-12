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Мосгорсуд рассмотрит просьбу об освобождении фигурантов «кокаинового дела»

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Мосгорсуд 12 марта рассмотрит жалобу на продление срока ареста трех фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву. Ранее Тверской суд Москвы 13 декабря прошлого года арестовал их до апреля. Защита настаивает на изменении меры пресечения.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. В настоящее время следователи продолжают поиск других фигурантов. Им уже предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России.

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Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России. О находке полиции сообщили российские дипломаты. Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, Андрей Ковальчук находится в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Впоследствии его задержали в пригороде Берлина и арестовали до рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Россию.

Из-за тяжести предъявляемых обвинений суд отказался рассматривать возможность освободить Ковальчука под залог. По словам его адвоката, он будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Россию.

В министерстве безопасности Аргентины отметили, что работа с Россией по «кокаиновому делу» должна стать примером успешного сотрудничества между странами для борьбы с наркотрафиком.

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