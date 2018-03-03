Посольство РФ в Уругвае назвало вымыслом информацию о связи с «кокаиновым делом»

Посольство РФ в Уругвае опровергло информацию о причастности к «кокаиновому делу». По данным дипмиссии, подобные «вымыслы» очерняют успешное сотрудничество России со странами Латинской Америки, передает «РИА Новости».

«Ссылки на некий след между «кокаиновым делом» в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки», — говорится в тексте заявления пресс-службы дипмиссии.

По информации посольства, расследование по данному делу является «исключительной прерогативой следственных органов».

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу суд Германии арестовал фигуранта «кокаинового дела», гражданина России Андрея Ковальчука по подозрению в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Из-за тяжести предъявляемых обвинений суд отказался рассматривать возможность освободить подзащитного под залог. Россиянин будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса о его экстрадиции на родину.