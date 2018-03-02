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Посольство РФ подтвердило арест фигуранта «кокаинового дела» в Германии

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Фото: commons.wikimedia.org/Jörg Zägel
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Посольство России в Германии подтвердило информацию об аресте в Германии гражданина России Андрея Ковальчука, который является «фигурантом кокаинового дела». Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Микерин.

«Арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, суд Германии арестовал Андрея Ковальчука 2 марта по подозрению в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Из-за тяжести предъявляемых обвинений суд отказался рассматривать возможность освободить подзащитного под залог. Адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков сообщил, что Ковальчук будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса о его экстрадиции в РФ.

Ранее правоохранительные органы Аргентины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося провезти 4 кг кокаина. До этого спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку 389 кг кокаина в Москву. По данным полиции, наркотики были обнаружены на территории российского посольства в Аргентине и предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

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