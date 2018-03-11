Спустя семь лет к берегам Фукусимы вернулись рыболовецкие траулеры. Рыбаки впервые после катастрофы ловят камбалу в 6 км от реактора. Первая партия рыбы уже отправилась в Таиланд. Перед тем как грузить товар, каждую камбалу проверяют на радиацию.

Многие японские эксперты считают, что обстановка вокруг АЭС далека от безопасной. Построенная на станции «ледяная стена» блокирует лишь 30% вредных отходов. 95 т радиоактивной воды в сутки сливается в океан.

В годовщину катастрофы на Фукусиме в Японии прошли протестные митинги. Люди недовольны тем, как правительство работает над устранением последствий.

В 2017 году компанию TEPCO обязали выплатить компенсацию пострадавшим. Спустя год почти $ 4,5 млрд так и не были переведены местным жителям. Виновные в катастрофе на АЭС до сих пор не наказаны, уверены активисты.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.