Прямой эфир

Депутаты Китая разрешили председателю КНР править бессрочно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за внесение поправок в Конституцию Китая и снятие ограничений на пребывание на посту председателя КНР и его заместителя.

Китай подкрепит связи с США кадровыми назначениями
Парламент КНР готовится утвердить на высшие посты во внешней политике знатоков Америки

Таким образом, решение депутатов дает возможность высшим государственным лицам править страной бессрочно.

Председатель КНР может избираться каждые пять лет неограниченное число раз, отмечает «Газета.ру».

На том же собрании ВСНП приняли поправку о внесении в текст Конституции имени и идеи нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру», в документ ранее были внесены имена Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина. 

Ранее с инициативой об изменении срока полномочий главы государства выступила Коммунистическая партия Китая. До внесения поправок в Конституцию председатель КНР и его зам имели право избираться только два срока подряд, напоминает НСН.

Ранее сообщалось, что проживающие на севере Китая тибетцы-буддисты считают председателя КНР Си Цзиньпина Бодхисаттхвой — живым божеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай выступил против торговой войны с США
Китай надеется на скорейшее начало диалога между США и КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017