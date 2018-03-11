Депутаты Китая разрешили председателю КНР править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за внесение поправок в Конституцию Китая и снятие ограничений на пребывание на посту председателя КНР и его заместителя.

Таким образом, решение депутатов дает возможность высшим государственным лицам править страной бессрочно.

Председатель КНР может избираться каждые пять лет неограниченное число раз, отмечает «Газета.ру».

На том же собрании ВСНП приняли поправку о внесении в текст Конституции имени и идеи нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру», в документ ранее были внесены имена Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина.

Ранее с инициативой об изменении срока полномочий главы государства выступила Коммунистическая партия Китая. До внесения поправок в Конституцию председатель КНР и его зам имели право избираться только два срока подряд, напоминает НСН.

Ранее сообщалось, что проживающие на севере Китая тибетцы-буддисты считают председателя КНР Си Цзиньпина Бодхисаттхвой — живым божеством.