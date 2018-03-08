Тибетцы считают Си Цзиньпина будущим Буддой

Тибетцы-буддисты, проживающие в китайской северо-западной провинции Цинхай, считают председателя КНР Си Цзиньпина Бодхисаттхвой — живым божеством, заявил секретарь провинциального парткома Ван Гошэн. Об этом он рассказал в четверг, 8 марта, на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Простые люди в скотоводческих районах говорят, что только Си Цзиньпин является живым Бодхисаттхвой», — цитирует его «Интерфакс».

В буддизме Бодхисаттхва — это человек, который принял решение стать Буддой для блага всех существ.

Цинхай является родиной лидера буддистов далай-ламы. В КНР его считают политическим беглецом, который под религиозной вывеской ведет антикитайскую сепаратистскую деятельность и пытается отколоть Тибет от Китая.

15 июля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай выступает против поездок далай-ламы в какие-либо страны и под любым предлогом для ведения антикитайской деятельности.