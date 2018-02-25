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ЦК компартии Китая предложил убрать ограничения в два срока для лидера страны

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Фото: ТАСС/Иванов Артем
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Компартия Китая может удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать свои посты не более двух сроков подряд. С таким предложением выступил Центральный комитет партии (ЦККПК) в воскресенье, 25 февраля.

Если данная инициатива будет одобрена, нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту на неопределенное время, сообщает «РИА Новости».

Также в текст основного закона могут войти идеи о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

18 октября Си Цзиньпин заявил на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая, что социалистическая модернизация в Китае должна быть завершена к 2035 году.

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