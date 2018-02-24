КНР выступает против санкций США в отношении китайских компаний

Пекин выступает решительно против односторонних санкций Вашингтона в отношении китайских граждан и организаций. Об этом в суббот, 24 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя расширение США санкционного списка по КНДР.

Гэн Шуан отметил, что КНР выполняет все резолюции Совбеза ООН по КНДР и не позволяет своим гражданам и компаниям осуществлять деятельность, которая их нарушает. Он добавил, что Пекин призывает Вашингтон «немедленно прекратить подобные нарушения, чтобы не подорвать двустороннее сотрудничество».

Власти США 23 февраля объявили о расширении санкционных списков в отношении КНДР, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Россиян и российских компаний в нем нет, единственное физлицо —гражданин Китая. Сообщалось о том, что новые ограничительные меры направлены против судоходства и торговых компаний Северной Кореи.