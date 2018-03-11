СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции

Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, сообщает газета The Sunday Telegraph.

По данным издания, глава британского МИДа Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет аналог так называемого американского «закона Магнитского», который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В том числе данные ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

Журналисты отмечают, что о данных санкциях власти Британии задумались до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют российские власти. Профильные ведомства РФ уже выразили готовность помочь Великобритании в расследовании дела.

Аналоги «закона Магнитского» ранее были введены в Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам) и Канаде (против 30 граждан России).

США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации данного дела.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который умер в российской тюрьме после того, как обвинил в коррупции ряд крупных чиновников.