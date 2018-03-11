Прямой эфир

СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции

0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, сообщает газета The Sunday Telegraph.

«Это им самим скоро надоест»
Владимир Путин обсудил с бизнесом развитие страны и санкционный режим

По данным издания, глава британского МИДа Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет аналог так называемого американского «закона Магнитского», который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В том числе данные ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

Журналисты отмечают, что о данных санкциях власти Британии задумались до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют российские власти. Профильные ведомства РФ уже выразили готовность помочь Великобритании в расследовании дела.

Аналоги «закона Магнитского» ранее были введены в Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам) и Канаде (против 30 граждан России).

США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации данного дела.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который умер в российской тюрьме после того, как обвинил в коррупции ряд крупных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму ответили на призыв Волкера вводить санкции за посещение полуострова
Порошенко продлил санкции против российских банков на год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017