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В Крыму ответили на призыв Волкера вводить санкции за посещение полуострова

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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США ищут новые поводы вводить санкции против Крыма и РФ, так как уже действующие не эффективны. Об этом заявил депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.

Так чиновник прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера вводить ограничения за поездки на полуостров.

«США ищут всё новые поводы для введения очередных санкций, поскольку те меры, которые они уже приняли, как показывает время, не имеют никакого значения. Они лишь вредят нашим партнерам, в том числе странам ЕС, которых США заставили принять антироссийские санкции», — приводит слова депутата RT.

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Ганжара подчеркнул, за четыре года с момента присоединения Крыма к РФ полуостров посетило множество зарубежных делегаций, которые увидели реальное положение дел в регионе и сравнение Волкером Крыма с Донбассом совершенно не уместно.

«Думаю, что политик такого уровня, как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России. Донбасс — сложный вопрос, который, на мой взгляд, США не пытаются никак решать», –– отметил политик.

Ганжара указал, что Киев всё больше игнорирует Минские соглашения, а Вашингтон вынужден их поддерживать.

«Киевский режим уже забывает про Минские соглашения <…> А Штаты подыгрывают Киеву, пытаются спасти хоть какие-то инициативы, которые пробовали реализовать в проекте под названием «Украинское государство», — заключил депутат.

В Совете Федерации также отреагировали на заявления Волкера о санкциях, отметив, что представитель США так и не смог адекватно оценить события 2014 года и объединился с украинской радикальной политической верхушкой».

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности», — заявил сенатор Сергей Цеков.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

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