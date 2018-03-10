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В Латвии проходит марш в защиту русских школ

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Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов
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В Риге проходит демонстрация против перевода русских школ в Латвии на латышский язык. На шествие к зданию посольства Франции собрались более 5 тыс. человек.

На данный момент колонна направляется мимо здания посольства Германии к представительству Еврокомиссии в Риге, сообщает ТАСС.

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«Наша задача — донести до властей крупнейших стран ЕС — Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны полны решимости защитить образование на родном языке», — заявили организаторы мероприятия из штаба защиты русских школ.

В руках у демонстрантов плакаты с надписями «Это не реформа, это репрессии», «Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем», «За родной язык. За русские школы. За наших детей», «Стоп этнической дискриминации». Участники акции били в барабаны и скандировали лозунги против реформы образования.

22 февраля сейм Латвии в двух чтениях из трех принял реформу о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, который должен полностью завершиться к 2021 году. При этом петиция более 14 тыс. латвийских граждан за сохранение билингвального обучения (на русском и латышском) была отклонена. 

24 февраля в Риге прошла первая демонстрация в защиту русских школ, она собрала 3 тыс. человек. Манифестанты несли плакаты с надписями «Русским детям — русские школы», «Хочу учиться на родном языке», собравшиеся скандировали: «Руки прочь от русских школ» и «Русский — родной, латышский — второй».

5 марта в Минобрнауки РФ заявляли, что готовы защитить право русскоговорящего населения Латвии получать образование на русском языке.

Среди менее 2 млн жителей Литвы 40% — русскоязычные. Государственным языком считается латышский, русский имеет статус иностранного. 

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