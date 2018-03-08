Сейм Латвии поддержал закон о признании православного Рождества госпраздником

Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект о провозглашении официальным государственным праздником и выходным днем 7 января — православное Рождество. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«За» предложение выступили 35 депутатов, «против» — 21, семь парламентариев воздержались, 14 не участвовали в голосовании.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть одобрен сеймом в трех чтениях и утвержден президентом страны.

Законопроект был разработан социал-демократическая партия «Согласие» в 2014 году.

27 февраля комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам не поддержала инициативу. В «Согласии» такой шаг назвали игнорированием интересов одной трети жителей Латвии.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых около 350 тыс. — православные и староверы.