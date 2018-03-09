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В Госдуме ответили на заявления США о способности уничтожить РФ подлодками

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Агрессивная риторика США подтверждает необходимость укрепления обороны России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Комментируя слова главы Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена о способности американских подлодок уничтожить РФ, парламентарий отметил, что Вашингтон выдает желаемое за действительное.

«США хотят продемонстрировать якобы имеющееся у них оружие, которое способно нанести удар по нашему государству, причем достаточно ощутимый. Это глупость, потому что вооружение, имеющееся у нас <…> отразит агрессию любого противника», –– цитирует RT Швыткина.

Депутат отметил, что Россия не хочет войны, угрозы идут только со стороны США.

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«Мы ни на кого не собираемся нападать, но и отразим агрессию любого противника. Если говорить о тех подводных лодках, которые мы якобы не можем заметить, то американский генерал выдает желаемое за действительное. Очередной плод фантазии. У меня лично вызывают сожаление та риторика, которая звучит со стороны американского генерала», –– приводит «Федеральное агентство новостей» слова Швыткина.

Парламентарий подчеркнул, что РФ и США необходимо вести диалог по стратегической стабильности.

«Мы боремся за мир. Это главный посыл, который должен присутствовать в умах в США. И мы ещё раз предлагаем садиться за стол переговоров», — заключил депутат.

9 марта сообщалось, что из-за нового российского оружия американские сенаторы призвали власти вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности.

В Москве инициативу поддержали и отметили «отрезвляющий» эффект, который произвело послание Путина, несмотрян а то, что президент подчеркнул оборонительный характер укрепления российских ВС.

«Растущая мощь РФ и новое вооружение–– гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире», –– сказал Путин.

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