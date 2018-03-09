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Пушков оценил призыв сенаторов США к диалогу с РФ по ядерному оружию

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Американские сенаторы впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям, именно в ответ на презентацию новых оборонительных сил, проведенную президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Такое мнение в пятницу, 9 марта, высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор отметил «отрезвляющий» эффект, который произвела на американских коллег эта информация.

Днем ранее Пушков, комментируя ту же тему, отметил, что американские власти прекрасно понимают, что новое вооружение у России действительно есть, и потому начинают вести себя несколько иначе.

8 марта группа сенаторов-демократов обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону, призвав его начать диалог с российскими властями по стратегической стабильности после рассказа президента РФ Владимира Путина о новых образцах российского оружия в выступлении перед Федеральным Собранием 1 марта.

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