Пушков оценил призыв сенаторов США к диалогу с РФ по ядерному оружию

Американские сенаторы впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям, именно в ответ на презентацию новых оборонительных сил, проведенную президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Такое мнение в пятницу, 9 марта, высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор отметил «отрезвляющий» эффект, который произвела на американских коллег эта информация.

В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить,каким оружием располагаешь. Отрезвляет — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 9, 2018

Днем ранее Пушков, комментируя ту же тему, отметил, что американские власти прекрасно понимают, что новое вооружение у России действительно есть, и потому начинают вести себя несколько иначе.

Ещё не смена тона, но новые нюансы в Вашингтоне: там готовы и даже хотят и ждут переговоров с Россией о стратегической стабильности. Видимо, умеют смотреть "мультики" и хорошо знают, что есть фейк, а что - нет. Быстрая и прагматичная реакция. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 8, 2018

8 марта группа сенаторов-демократов обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону, призвав его начать диалог с российскими властями по стратегической стабильности после рассказа президента РФ Владимира Путина о новых образцах российского оружия в выступлении перед Федеральным Собранием 1 марта.