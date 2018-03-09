Сенат США призвал к переговорам с Россией после доклада о новом оружии

В США группа сенаторов-демократов обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с российскими властями по стратегической стабильности после заявлений президента РФ Владимира Путина о создании нового оружия.

«Путин упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — цитирует письмо «РИА Новости».

Документ уже подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

1 марта российский лидер презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат», по утверждению пользователей, была показана территория Флориды. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в демонстрации были использованы условные очертания без привязки к какой-то конкретной стране.