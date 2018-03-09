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Сенат США призвал к переговорам с Россией после доклада о новом оружии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Edelman
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В США группа сенаторов-демократов обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с российскими властями по стратегической стабильности после заявлений президента РФ Владимира Путина о создании нового оружия.

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«Путин упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — цитирует письмо «РИА Новости».  

Документ уже подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

1 марта российский лидер презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат», по утверждению пользователей, была показана территория Флориды. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в демонстрации были использованы условные очертания без привязки к какой-то конкретной стране.

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