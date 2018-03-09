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В Пентагоне заявили о способности американских подлодок уничтожить Россию

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Фото: Global Look Press/MC1 Amanda Gray
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США могут ответить на любую атаку и даже полностью уничтожить Россию. С таким заявлением выступил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

По его словам, Вашингтон готов отразить любые угрозы, а Москва не знает место расположения американских подлодок, которые способны нанести удар по России и уничтожить ее.

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«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», –– цитирует «РИА Новости» Хайтена.

Заявления генерала прозвучали во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, так Хайтен прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и презентацию новейшего оружия.

При этом из-за нового российского вооружения американские сенаторы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности.

В Москве инициативу поддержали и отметили «отрезвляющий» эффект, который произвело послание Путина.

«В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», –– сказал российский сенатор Алексей Пушков.

1 марта Владимир Путин подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы, а растущая мощь РФ и новое вооружение–– гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире.

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