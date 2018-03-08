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Генерал НАТО не увидел «российской агрессии» в Прибалтике

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Фото: ТАСС/Katerina Sulova
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Глава Военного комитета НАТО Петр Павел предостерег журналистов от использования выражения «российская агрессия» в Прибалтике, подчеркнув, что никаких агрессивных действий со стороны РФ нет.

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Генерал отметил, что несмотря на политическую напряженность, никаких нарушений воздушного пространства или территориальных границ Латвии, Литвы и Эстонии не было.

«Все, что мы фиксировали в регионе — рост военного присутствия, числа учений, увеличение количества полетов дальней авиации, большая активность разведки. Я не назвал бы это «агрессией», — приводит слова Павла Military.com.

Также по словам представителя НАТО, случаи с перехватами самолетов альянса у границ РФ или фиксирование российских воздушных судов у рубежей Прибалтики заключаются в ошибке.

«Российские самолеты, перехваченные вблизи стран Балтики, не враждебны и большинство из инцидентов с приближением к границам можно отнести к человеческим ошибкам», –– сказал Павел.

Североатлантический альянс неоднократно обвинял Россию в желании «напасть» на страны Прибалтики, и использовал это как причину усиления присутствия в регионе. Так за последние несколько месяцев НАТО разместило в Латвии, Литве и Эстонии порядка 10 тыс. военнослужащих и несколько сотен военной техники, в том числе авиации.

Москва в свою очередь отмечала, что усиление альянса у границ РФ ведет к росту напряженности в регионе и российская сторона примет меры для ответа на угрозу.

5 марта бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон заявил, что страны Прибалтики сыграли значительную роль в ухудшении отношений России и Европы.

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