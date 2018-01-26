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Датские истребители сопроводили «российский самолет» над Прибалтикой

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Фото: Royal Danish Air Force
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Два истребителя F-16 ВВС Дании поднялись в воздух с авиабазы в Литве для сопровождения предположительно российского самолета.

Об этом сообщается на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.

Инцидент произошел утром 25 января. Курс самолета, по информации ресурса, пролегал над нейтральными водами, он направлялся в сторону Калининграда.

Два истребителя НАТО, дислоцированных на базе в Литве, вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.

В сообщении не уточняется тип обнаруженного летательного аппарата, однако материал проиллюстрирован фотографией, на которой F-16 сопровождает российский Су-34.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США P-8A Poseidon 25 января совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма. Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигoнелла на Сицилии.

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