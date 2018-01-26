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Летчики РФ трижды за неделю перехватывали иностранные самолеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолеты российских ВКС за минувшую неделю три раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ.

Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда».

Из инфографики, опубликованной в издании, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 10 летательных аппаратов других стран, в том числе пять — на западном направлении, четыре — на юго-западном и один — на арктическом.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 января патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма.

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