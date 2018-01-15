Британские истребители подняли для перехвата самолетов РФ

С авиабазы Лоссимут в Шотландии по тревоге были подняты британские истребители «Тайфун». Они должны были перехватить самолеты, приблизившиеся к воздушному пространству Великобритании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства, официально сообщить принадлежность военных самолетов ведомство отказалось.

«Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится», — отметили в Минобороны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дежурные силы ПВО РФ за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов.