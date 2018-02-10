Россия и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике

Россия, Европейская комиссия и ряд стран Евросоюза подписали финансовое соглашение программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря».

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в РФ.

В проекте принимают участие Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Каждая из сторон выделила по €4,4 млн.

Сотрудничество будет осуществляться в нескольких сферах, в том числе в борьбе с изменением климата, сохранении морской экосистемы и развитии транспортного сообщения.

Ранее в феврале сообщалось, что Эстония полностью закончила размечать сухопутную границу с Россией. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов были установлены.