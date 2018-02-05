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Эстония завершила демаркацию сухопутной границы с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergei Stepanov
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Эстония полностью закончила размечать сухопутную границу с Россией. Об этом сообщил эстонский департамент полиции и погранохраны.

«Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены», — говорится в сообщении ведомства.

Весной 2017 года была полностью завершена разметка границы на Чудском озере и Нарвском водохранилище. Там установили 176 буйков.

«На берегу реки Нарвы и малых островах работы завершатся в первом полугодии 2018 года», — добавили в департаменте.

Модернизация инфраструктуры восточной границы обойдется Эстонии, по последним подсчетам, в €197 млн.

19 января портал iz.ru сообщил, что Россия подписала с Евросоюзом соглашение о реализации программ приграничного сотрудничества «Россия – Литва» и «Россия – Польша». Данные договоры предусматривают сохранение исторического и культурного наследия, чистой окружающей среды. Также будут обустраиваться границы между странами — участниками соглашения.

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