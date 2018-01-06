Прямой эфир

Власти Эстонии намерены частично снести советский мемориал Маарьямяэ

0
Фото: wikipedia.org/rudi-k
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский мемориал Маарьямяэ в Таллине может быть частично снесен из-за угрозы разрушения. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать», - сказал глава минюста в интервью эстонскому радио Vikerraadio. По его словам, при необходимости «придется что-то забетонировать или снести».

Он уточнил, что стоимость работ по реставрации мемориального комплекса оценивается примерно в €1 млн. При этом, по словам министра, художественные объекты мемориала не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — заключил Рейнсалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднем поздравлении
В Днепре осквернили памятник героям Октябрьской революции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017