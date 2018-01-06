Власти Эстонии намерены частично снести советский мемориал Маарьямяэ

Советский мемориал Маарьямяэ в Таллине может быть частично снесен из-за угрозы разрушения. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать», - сказал глава минюста в интервью эстонскому радио Vikerraadio. По его словам, при необходимости «придется что-то забетонировать или снести».

Он уточнил, что стоимость работ по реставрации мемориального комплекса оценивается примерно в €1 млн. При этом, по словам министра, художественные объекты мемориала не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — заключил Рейнсалу.