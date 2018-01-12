Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил девять беспилотных летательных аппаратов для охраны границы с Россией.

Информацию об этом распространила в пятницу, 12 января, пресс-служба МВД республики,

Со слов вице-канцлера ведомства Райво Кюйта, на покупку эстонских беспилотников 444,45 тыс. евро выделил Евросоюз, еще 55,55 тыс. евро правительство страны.

«Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов», – цитирует его «РИА Новости».

Эстония в 2016 году запустило обустройство сухопутной границы с РФ, стоимость которого составит около 71 млн евро

Портал iz.ru в октябре рассказал, что Эстония не успевает выстроить границу с Россией к запланированному сроку, а именно 100-летию Эстонского государства, которое отмечается в 2018 году. Отмечается, что готовы только два пробных участка длиной 1,6 км каждый. Первый участок оборудован техникой слежения и заграждения для животных, второй стоит на болотистом грунте. Длина юго-восточной границы составляет 136 км, территория строительства очищена от деревьев и кустарников.