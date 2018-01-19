Россия и ЕС подписали еще две программы приграничного сотрудничества

Россия заключила с Евросоюзом соглашения о реализации программ приграничного сотрудничества «Россия — Литва» и «Россия — Польша».

В 2016 году были подписаны еще пять программ — с Латвией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией.

Деньги на реализацию программ направляет каждое из приграничных государств, Европейский союз как объединение и Россия. Российский взнос к 2020 достигнет €86,9 млн, взнос ЕС — €173,7 млн, сообщает Минэкономразвития.

Приграничные договора содержат программы сохранения исторического и культурного наследия, чистой окружающей среды. Кроме того, в рамках двусторонних договоров государства будут обустраивать границы и развивать сеть транспортных и иных коммуникаций.

Успешная реализация программ в прошлые годы позволила продлить все семь программ до 2024 года, сообщает ТАСС.