Дипломат из Франции рассказал, кто испортил отношения России и Европы

Сближение России и Европейских государств было прекращено еще в 2004 году – тогда государства Прибалтики выступили против этого, рассказал в интервью бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Сближение РФ с общеевропейским экономическим пространством могло начаться именно в те года, отметил дипломат в беседе с журналистом Sputnik Латвия.

По его словам, власти Франции тогда размышляли, как «вывести французско-российские отношения на новый уровень, думали, что настало время создать общее экономическое пространство».

«Владимир Путин был полностью с этим согласен. Переговоры начались в 2003 году и проходили в трудных условиях», - отметил Бланшмезон, сообщает телеканал «Звезда». Начатые в 2003 году переговоры осложнились признанием Еврокомиссией «Газпрома» монополистом, а уже в 2004 году прибалтийские страны выступили против соглашения об экономическом союзе России и ЕС. В результате обе стороны переговоров потеряли к ним интерес.

«Продолжать строить подобного рода планы стало невозможно, потому что стороны потеряли к этому интерес.. Очень жаль», – заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что советник президента РФ и посол Франции обсудили подготовку визита президента страны Эммануэля Макрона на ПМЭФ.