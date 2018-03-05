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Дипломат из Франции рассказал, кто испортил отношения России и Европы

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Сближение России и Европейских государств было прекращено еще в 2004 году – тогда государства Прибалтики выступили против этого, рассказал в интервью бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Сближение РФ с общеевропейским экономическим пространством могло начаться именно в те года, отметил дипломат в беседе с журналистом Sputnik Латвия.

По его словам, власти Франции тогда размышляли, как «вывести французско-российские отношения на новый уровень, думали, что настало время создать общее экономическое пространство».

«Владимир Путин был полностью с этим согласен. Переговоры начались в 2003 году и проходили в трудных условиях», - отметил Бланшмезон, сообщает телеканал «Звезда». Начатые в 2003 году переговоры осложнились признанием Еврокомиссией «Газпрома» монополистом, а уже в 2004 году прибалтийские страны выступили против соглашения об экономическом союзе России и ЕС. В результате обе стороны переговоров потеряли к ним интерес.

«Продолжать строить подобного рода планы стало невозможно, потому что стороны потеряли к этому интерес.. Очень жаль», – заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что советник президента РФ и посол Франции обсудили подготовку визита президента страны Эммануэля Макрона на ПМЭФ.

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