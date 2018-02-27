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Визит Макрона в Россию в мае важен для российско-французских отношений

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию в мае 2018 года должен привести к качественному прорывы в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

По его словам, Москва нацелена на то, чтобы переговоры президентов России и Франции имели содержательное наполнение и соответствовали достигнутой ранее договоренности о качественном прорыве в отношениях, сообщает ТАСС.

Также Лавров отметил, что сегодняшняя встреча имеет важное значение. Глава французского МИДа согласился с Сергеем Лавровым и отметил, что встреча является подготовительным этапом в преддверии поездки Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург и Москву в мае. Также Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что в развитии российско-французских отношений этот визит станет важной вехой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что советник президента России Антон Кобяков и посол Франции в России Сильви Берман обсудили подготовку участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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