Советник президента РФ и посол Франции обсудили подготовку визита Макрона на ПМЭФ

Вопросы подготовки участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол Франции в России Сильви Берман.

Стороны «сверили часы» по деятельности специально созданной рабочей группы по подготовке визита и определили ориентиры на ближайшую перспективу.

Антон Кобяков особо подчеркнул значимость последовательного развития многоформатного сотрудничества с Францией как с одним из ключевых партнеров России из числа стран-членов Евросоюза.

«Статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые «пакетные» договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества», — сказал он, отметив, что на площадке мероприятия также удастся представить национальный павильон Франции.

В свою очередь, французская сторона предложила сохранить ставший уже традиционным бизнес-диалог «Россия–Франция» и провести на полях форума мероприятие в рамках «Трианонского диалога».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что французский лидер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности стать ключевым участником ПМЭФ.

Эксперты полагают, что приезд Макрона позволит переломить негативную тенденцию в отношениях России и Евросоюза.

Также свое участие подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ПМЭФ — ежегодное экономическое российское мероприятие. Проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем принимает участие президент России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек более чем из 120 стран.