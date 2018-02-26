Прямой эфир

Советник президента РФ и посол Франции обсудили подготовку визита Макрона на ПМЭФ

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопросы подготовки участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол Франции в России Сильви Берман. 

Стороны «сверили часы» по деятельности специально созданной рабочей группы по подготовке визита и определили ориентиры на ближайшую перспективу.

Антон Кобяков особо подчеркнул значимость последовательного развития многоформатного сотрудничества с Францией как с одним из ключевых партнеров России из числа стран-членов Евросоюза.

«Статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые «пакетные» договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества», — сказал он, отметив, что на площадке мероприятия также удастся представить национальный павильон Франции.

В свою очередь, французская сторона предложила сохранить ставший уже традиционным бизнес-диалог «Россия–Франция» и провести на полях форума мероприятие в рамках «Трианонского диалога».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что французский лидер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности стать ключевым участником ПМЭФ.

Эксперты полагают, что приезд Макрона позволит переломить негативную тенденцию в отношениях России и Евросоюза.

Также свое участие подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ПМЭФ — ежегодное экономическое российское мероприятие. Проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем принимает участие президент России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек более чем из 120 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Франции рассказала о возможном визите Макрона в Росиию до ПМЭФ
Путин заявил об ожидании новых крупных контрактов на ПМЭФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017