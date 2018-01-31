Путин заявил об ожидании новых крупных контрактов на ПМЭФ

В России ожидают, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут заключены новые крупные контракты с французскими компаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты буду заключены на предстоящем в мае в Петербурге Международном экономическом форуме», — приводит ТАСС заявление Путина на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности стать ключевым участником ПМЭФ. Позднее Макрон подтвердил свой визит на ПМЭФ.

ПМЭФ — ежегодное экономическое российское мероприятие. Проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем принимает участие президент России. Каждый год в нем участвуют более 10 тыс. человек более чем из 120 стран.