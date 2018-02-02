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Посол Франции рассказала о возможном визите Макрона в Росиию до ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Президент Франции Эманнуэль Макрон до участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) может посетить Москву.

Об этом сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Она отметила, что встреча Макрона с президентом России может при этом состояться как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».  

Как писал портал iz.ru, Макрон ранее заявил о готовности стать ключевым участником ПМЭФ. 

Этот форум ежегодно проводится весной в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем принимает участие президент России.

Каждый год в мероприятии принимают участие свыше 10 тыс. человек более чем из 120 стран.

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