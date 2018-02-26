Лавров провел телефонные переговоры с саудовским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Об этом российский дипломат заявил на встрече с иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

«Вынужден был задержаться. Только что разговаривал с нашим коллегой из Саудовской Аравии», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Стоит отметить, что аль-Джаафари подчеркнул, что Багдад рассчитывает на дальнейшее развитие российско-иракских отношений, в том числе на углубление и расширение экономического сотрудничества.

Глава МИД Ирака также пригласил Сергея Лаврова посетить столицу страны с официальным визитом, чтобы посмотреть на «тот оптимизм, который царит сейчас в Багдаде».