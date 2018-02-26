Лавров встретился с экс-главой МИДа Италии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим главой МИДа Италии, председателем Итальянского общества содействия международным организациям Франко Фраттини. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Фраттини обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и затронули некоторые аспекты российско-итальянских отношений, в частности, сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Франко Фраттини возглавлял министерство иностранных дел Италии в 2002–2004 и 2008–2011 годах.