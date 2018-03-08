Генерал НАТО обвинил РФ в желании изменить миропорядок и лишить США лидерства

Россия добивается разобщения НАТО, изменения миропорядка и подрыва лидерства США, ради увеличения своего влияния в мире. С таким заявлением выступил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

В четверг, 8 марта, во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил представитель Пентагона уверял, что Москва готова применить всю свою власть, чтобы добиться желаемого.

«Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС», –– цитирует ТАСС Скапарротти.

По словам генерала, РФ продемонстрировала возможность вмешиваться в страны и проецировать свою силу, особенно на Ближнем Востоке.

«Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров», –– утверждает Скапарротти.

Это не первые обвинения в адрес Москвы из Вашингтона. Так, 1 марта после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Госдеп обвинил Москву в нарушении международных договоров из-за презентации нового вооружения.

При этом в США проигнорировали слова Путина о том, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а растущая мощь РФ –– гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире.