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Генерал НАТО обвинил РФ в желании изменить миропорядок и лишить США лидерства

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Россия добивается разобщения НАТО, изменения миропорядка и подрыва лидерства США, ради увеличения своего влияния в мире. С таким заявлением выступил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

В четверг, 8 марта, во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил представитель Пентагона уверял, что Москва готова применить всю свою власть, чтобы добиться желаемого.

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«Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС», –– цитирует ТАСС Скапарротти.

По словам генерала, РФ продемонстрировала возможность вмешиваться в страны и проецировать свою силу, особенно на Ближнем Востоке.

«Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров», –– утверждает Скапарротти.

Это не первые обвинения в адрес Москвы из Вашингтона. Так, 1 марта после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Госдеп обвинил Москву в нарушении международных договоров из-за презентации нового вооружения.

При этом в США проигнорировали слова Путина о том, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а растущая мощь РФ –– гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире.

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