Нетаньяху открыл в ООН выставку о роли Иерусалима в жизни евреев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл выставку об Иерусалиме и его месте в истории еврейского народа, церемония состоялась в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил постпред Государства Израиль в ООН Данни Данон.

«Это большая честь для меня — сопровождать премьер-министра Нетаньяху на открытии нашей специальной выставки в ООН, посвященной 3000-летию истории евреев в Иерусалиме, столице Государства Израиль», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

It was an honor to accompany @IsraeliPM @netanyahu as he opened our special exhibit in the @UN celebrating 3,000 years of Jewish history in Jerusalem, the capital of the State of Israel. pic.twitter.com/tUggl3JDCE