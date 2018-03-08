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Нетаньяху открыл в ООН выставку о роли Иерусалима в жизни евреев

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл выставку об Иерусалиме и его месте в истории еврейского народа, церемония состоялась в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил постпред Государства Израиль в ООН Данни Данон.

«Это большая честь для меня — сопровождать премьер-министра Нетаньяху на открытии нашей специальной выставки в ООН, посвященной 3000-летию истории евреев в Иерусалиме, столице Государства Израиль», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Постпред заявил, что «выставка является идеальным ответом тем, кто пытается разорвать связь между еврейским народом и Иерусалимом», сообщает ТАСС.

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Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. СМИ сообщают, что США намерены приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

7 марта главы МИДов Лиги арабских государств (ЛАГ) признали Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Вопрос о принадлежности Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru. 

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