Нетаньяху открыл в ООН выставку о роли Иерусалима в жизни евреев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл выставку об Иерусалиме и его месте в истории еврейского народа, церемония состоялась в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил постпред Государства Израиль в ООН Данни Данон.

«Это большая честь для меня — сопровождать премьер-министра Нетаньяху на открытии нашей специальной выставки в ООН, посвященной 3000-летию истории евреев в Иерусалиме, столице Государства Израиль», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

It was an honor to accompany @IsraeliPM @netanyahu as he opened our special exhibit in the @UN celebrating 3,000 years of Jewish history in Jerusalem, the capital of the State of Israel. pic.twitter.com/tUggl3JDCE — Ambassador Danon (@dannydanon) 8 марта 2018 г.

Постпред заявил, что «выставка является идеальным ответом тем, кто пытается разорвать связь между еврейским народом и Иерусалимом», сообщает ТАСС.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. СМИ сообщают, что США намерены приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

7 марта главы МИДов Лиги арабских государств (ЛАГ) признали Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Вопрос о принадлежности Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

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