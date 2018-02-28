Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после трех дней протеста

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся в среду в 04:00 по местному времени (05:00 мск) после закрытия в знак протеста против налоговой политики городских властей, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в минувшее воскресенье храм впервые за 100 лет закрылся на три дня в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, позволяющего государству изымать у церкви участки земли.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме — главная святыня христианского мира. Считается, что он был воздвигнут на месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Храм находится в управлении католической и греко-православной общин, а также Армянской апостольской церкви.