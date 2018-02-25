Прямой эфир

Храм Гроба Господня закрыли в знак протеста

0
Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Христианские конфессии, управляющие храмом Гроба Господня в Иерусалиме, закрыли святыню в знак протеста против планов мэрии взимать с них муниципальный налог.

Об этом объявило братство Святого Гроба, передает «РИА Новости».

В церкви называют нарушением «статус-кво» действия городских властей, которые требуют от них платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов.

Отмечается, что администрация уже приступила к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

«В качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия храма Гроба Господня», — говорится в заявлении, которое подписали греко-православный, армянский патриархи Иерусалима и католический кустос Святой земли.

Организаторы пока не говорят, когда откроется храм. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США считают Стену Плача в Иерусалиме неотделимой от Израиля
Госдепартамент объявил сроки открытия посольства США в Иерусалиме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017