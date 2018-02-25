Храм Гроба Господня закрыли в знак протеста
Христианские конфессии, управляющие храмом Гроба Господня в Иерусалиме, закрыли святыню в знак протеста против планов мэрии взимать с них муниципальный налог.
Об этом объявило братство Святого Гроба, передает «РИА Новости».
В церкви называют нарушением «статус-кво» действия городских властей, которые требуют от них платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов.
Отмечается, что администрация уже приступила к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.
«В качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия храма Гроба Господня», — говорится в заявлении, которое подписали греко-православный, армянский патриархи Иерусалима и католический кустос Святой земли.
Организаторы пока не говорят, когда откроется храм. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час.