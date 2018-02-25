Храм Гроба Господня в Иерусалиме закроют в знак протеста

Управляющие христианскими конфессиями закроют храм Гроба Господня в Иерусалиме на час в знак протеста против решения взимать с них муниципальный налог. Об этом сообщил представитель греко-православной патриархии в воскресенье, 25 февраля.

«Храм закроется в знак протеста против намерения мэрии Иерусалима взимать «арнону» (муниципальный налог) с церковной собственности», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Особое возмущение было вызвано арестом счетов христианских конфессий за неуплату налогов за прошлые годы.

Отмечается, что сами храмы не облагаются налогом.

По мнению организаторов, акция должна привлечь внимание к прямому нарушению «статуса кво», сложившемуся в городе нескольких религий.

18 февраля зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал на необходимость выяснить мотивы организаторов акции по сжиганию построенной из веток модели католического храма вместо традиционного масленичного чучела в Калужской области.

По словам Кипшидзе, католический собор является одним из символов христианства и выбор такого объекта для сжигания вместо чучела требует пояснений.