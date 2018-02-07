Жители Югры ополчились на храм размером с 40-этажный дом

Жители Нижневартовска раскритиковали проект храма высотой 79 м, который хотят построить на площадке рядом с автомобильным кольцом на пересечении улиц Ленина и Чапаева.

Общая площадь застройки составит 5 тыс. к. м. Этот храм станет самым высоким в Югре, (примерно 35–40 этажей жилого дома).

Как считают большинство комментаторов в соцсетях, на месте церкви должен появиться более необходимый социальный объект — например, школа, больница или парк.

«У нас столько верующих нет, сколько храмов будет в городе», — пишет пользовательница.

«От этих храмов скоро яблоку некуда будет упасть», — возмущается другая.

«Ничего не имею против христиан и верующих, но у нас страна и город многонациональные, и нужно строительство полезных объектов, которые могут посетить все жители — любых национальностей», — отмечает еще один комментатор.

Однако в окружной епархии эту историю никак не комментируют. В мэрии Нижневартовска заявили, что лишь выделяют участок земли, а сам храм будет построен без единой бюджетной копейки за счет пожертвований.

Югорчане не первый раз высказываются против строительства новых церквей. Так, возведение кафедрального собора в Сургуте обернулось резонансным скандалом: местные даже безуспешно пытались дважды инициировать референдум, чтобы опротестовать решение властей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве за восемь лет построили более 60 храмов. При этом 17 из них были возведены сверх программы.