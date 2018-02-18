Прямой эфир

В церкви возмутились сжиганием под Калугой модели католического собора

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал на необходимость выяснить мотивы организаторов акции по сжиганию построенной из веток модели католического храма вместо традиционного масленичного чучела. 

Модель готического собора высотой в 30 м сожгли накануне в арт-поселке Никола-Ленивец в Калужской области. Автор идеи этого перфоманса — художник Николай Полисский назвал его «Пламенеющая готика». 

По словам Кипшидзе, католический собор является одним из символов христианства и выбор такого объекта для сжигания вместо чучела требует пояснений. 

«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — заявил Кипшидзе.

Как писал портал iz.ru, автор идеи сжигания модели собора считает Масленицу временен, когда «люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Православные верующие завершают Масленицу Прощеным воскресеньем
Восьмиметровое чучело Масленицы сожгут в парке Горького в воскресенье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017