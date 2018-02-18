В церкви возмутились сжиганием под Калугой модели католического собора

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал на необходимость выяснить мотивы организаторов акции по сжиганию построенной из веток модели католического храма вместо традиционного масленичного чучела.

Модель готического собора высотой в 30 м сожгли накануне в арт-поселке Никола-Ленивец в Калужской области. Автор идеи этого перфоманса — художник Николай Полисский назвал его «Пламенеющая готика».

По словам Кипшидзе, католический собор является одним из символов христианства и выбор такого объекта для сжигания вместо чучела требует пояснений.

«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — заявил Кипшидзе.

Как писал портал iz.ru, автор идеи сжигания модели собора считает Масленицу временен, когда «люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса».