Христианские конфессии задолжали Иерусалиму $180 млн за недвижимость

Власти Иерусалима намерены взыскать с христианских конфессий более 650 млн шекелей ($180 млн) в качестве долгов за принадлежащие им коммерческие площади, расположенные в черте города. Об этом заявил мэр Нир Баркат.

«Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг», — приводит его слова «РИА Новости».

От христиан городские власти требуют платить муниципальные налоги со всей недвижимости (гостиниц, торговых и офисных помещений), кроме самих церквей и святынь. Они уже приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

В ответ церковные лидеры обвинили мэра в нарушении многолетнего статус-кво и в знак протеста закрыли для паломников и туристов одну из главных святынь — храм Гроба Господня, где был казнен, похоронен и воскрес Иисус.