Главы МИД арабских стран признали Иерусалим столицей будущей Палестины

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились признать Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Лига арабских государств уже решила противостоять негативным последствиям незаконного и опасного решения США о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признания оккупированного города столицей Израиля», — сказано в заявлении генсека организации и экс-главы МИД Египта Ахмеда Абуль Гейта.

План урегулирования палестино-израильского конфликта был предложен палестинским лидером Махмудом Аббасом. Предполагается признание государства Палестина в границах 1967 года и формирование «международного многостороннего механизма», цель которого — поддержка двух сторон в процессе мирного урегулирования.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, а после президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. В Генассамблее ООН такое решение американских властей не признали.

В феврале стало известно о намерении США приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

В российском МИДе заявляли, что Москва готова предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.