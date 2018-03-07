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Главы МИД арабских стран признали Иерусалим столицей будущей Палестины

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Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
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Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились признать Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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«Лига арабских государств уже решила противостоять негативным последствиям незаконного и опасного решения США о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признания оккупированного города столицей Израиля», — сказано в заявлении генсека организации и экс-главы МИД Египта Ахмеда Абуль Гейта.

План урегулирования палестино-израильского конфликта был предложен палестинским лидером Махмудом Аббасом. Предполагается признание государства Палестина в границах 1967 года и формирование «международного многостороннего механизма», цель которого — поддержка двух сторон в процессе мирного урегулирования.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, а после президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. В Генассамблее ООН такое решение американских властей не признали.

В феврале стало известно о намерении США приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

В российском МИДе заявляли, что Москва готова предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

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