Нетаньяху пригласит Трампа на открытие посольства США в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность его приезда на открытие американского посольства в Иерусалиме.

Израильский министр заявил об этом перед тем, как отправиться в Вашингтон, где у него запланирован саммит в Белом доме и выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.

Как передает пресс-служба премьера Израиля, на встрече в Белом доме Нетаньяху намерен «от имени еврейского народа» поблагодарить Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля и решение о переносе в город американского посольства из Тель-Авива.

Символический переезд посольства США в Иерусалим запланирован на 14 мая. В этот день Израиль будет отмечать 70-летие образования еврейского государства.

Состоится смена вывески на одном из зданий американского генконсульства с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.

Как писал портал iz.ru, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства 6 декабря 2017 года.

Решение американского президента спровоцировало обострение палестино-израильского конфликта. Палестинское движение ХАМАС уже трижды призывало к восстаниям в связи с этой ситуацией.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным.

Подробная информация о ситуации, связанной с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.