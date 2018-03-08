Дегазацию полигона «Ядрово» в Подмосковье проведут за 3 месяца

Работы по дегазации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе произведут в течение трех месяцев. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

«Мы планировали уже в рамках проведения инвестпрограммы действующего полигона подготовку современной карты, куда будет захораниваться мусор, а старое тело полигона должно быть рекультивировано, на нем должна быть проведена дегазация. <…> Глава (района) планирует завершить эти работы в течение трех месяцев», - приводит слова Когана пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

По словам главы ведомства, указанные работы должны были начаться с лета 2018 года, но из-за большого обращения граждан и превышения предельно допустимых значений (ПДК) по некоторым составляющим, они начнутся гораздо раньше.

Ранее 7 марта на полигоне был введен режим ЧС, необходимый для ликвидации последствий выбросов. По словам Когана, опасность жизни и здоровью местных жителей отсутствует. К вечеру того же дня ситуация стабилизировалась – удалось затампонировать отверстия, через которые просачивался свалочный газ.

Причинами ухудшения запаха могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники.